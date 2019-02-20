Несмотря на громкую огласку и обещания правоохранителей и представителей власти, многочисленные дела относительно нападений на журналистов во времена Майдана так и остаются нерасследованными.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что в период с ноября 2013 по февраль 2014 произошел 271 инцидент, связанный с избиением журналистов, однако и на пятую годовщину Майдана практически отсутствуют прецеденты наказания за эти преступления.

Фото: НСЖУ

"Показательные дела, которые принимали под личный контроль высокие чины правоохранительных органов и представители власти, так и остались в большинстве случаев нераскрытыми. Те же дела, которые все-таки дошли до суда, тянутся годами, периодически закрываются и после апелляции снова возобновляются, - но результата так же нет: виновные не наказаны, а журналисты отчаялись", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, уже в течение четырех лет в судах рассматривается дело жестокого нападения на черкасского журналиста Игоря Ефимова. 20 января 2014 Игоря избили сотрудники милиции во время "зачистки" блокпоста от активистов на черкасской дамбе. Личность подозреваемого - заместителя командира батальона - установить удалось относительно быстро. Однако суд вынес оправдательный приговор, которым признал офицера невиновным. При этом прокуратура установила фамилии всех подчиненных подозреваемого и факт избиения журналиста именно милиционерами, но ограничилась подозрением лишь одному офицеру.

Оправдательный приговор поддержал и Апелляционный суд в Черкассах в 2017 году. И только Верховный Суд коллегией судей Кассационного уголовного суда весной 2018 отменил решение Апелляционного суда Черкасской области, отметив, что "апелляционный пересмотр уголовного производства состоялся формально, а решение апелляционного суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным". Такое решение Верховного Суда Украины было поддержано специальным заявлением представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (Вена) Арлем Дезире.

Другое громкое дело, расследование убийства журналиста Вячеслава Веремия в Киеве во время Евромайдана так же продолжается годами. Но несмотря на огласку и особое внимание всего украинского общества к судебным процессам, первый приговор суда, принятый в декабре 2017 года, поразил своей несправедливостью: тогда подозреваемому в организации смертельного избиения журналиста Юрию Крысину суд Киева назначил четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года (фактически суд приговорил его к условному сроку). Впоследствии, после апелляции, в июне 2018 года Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы.

По данным аналитического отчета НСЖУ, за время революционных событий 2013-2014 годов от физических атак правоохранителей или титушек пострадал 271 журналист. Больше всего нападений, кроме Киева, зафиксировано в Харькове, Черкассах, Днепре, Запорожье, Одессе и в Крыму. Кроме того, за этот период зафиксировано 14 нападений на редакции СМИ, 9 арестов и задержаний, 31 случай угроз работникам медиа физической расправой.

Ранее "Страна" писала о том, что в ГПУ обвинили СБУ и МВД в помехах расследованиям дел Евромайдана.

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