Петр Порошенко сегодня находится с визитом в Нью-Йорке. Он приехал туда, чтобы выступить на Генассамблее ООН, где будут обсуждать ситуацию в Украине.

В США украинский президент попытается решить и менее публичные задачи - как уже сообщала "Страна", на Банковой усиленно добиваются встречи с Дональдом Трампом.

Цель понятна - эта встреча может показать, что американцы дескать поддерживают Порошенко. Именно для этого, как мы уже рассказывали, был разыгран спектакль по увольнению Ульяны Супрун.

И это лишь эпизод "большого кастинга", который проходит Петр Порошенко, чтобы понравиться Вашингтону. При этом, как говорят источники "Страны" в экспертных кругах США, действующий президент действительно нравится американцам куда больше остальных кандидатов, но открыто демонстрировать ему свою поддержку они не торопятся.

Мы разбирались, за кого "проголосуют" американцы на украинских выборах.

Кто сейчас занимается Украиной в США

Как недавно заявил президент Евросовета Дональд Туск - президент Дональд Трамп не слишком интересуется Украиной.

В целом это заметно. Чуть более года проработал на своем посту Уэс Митчелл - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Именно он отвечал за украино-российское направление в Госдепе.

В январе Митчелл покинул свой пост, и на смену ему пока что никто не пришел. А из специалистов по Украине в публичной политике осталось две персоны. Это спецпредставитель госсекретаря по Украине Курт Волкер и заместитель уволенного Митчелла - Джордж Кент.

По факту оба они сейчас - главные консультанты по Украине. Их голоса будут если не учитываться, то как минимум звучать во время принятия решений. Хотя сам факт входа в предвыборный период без главного координатора - Митчелла - говорит о некотором "ослаблении хватки" на украинском направлении.

Диспозиция по другим специалистам выглядит следующим образом.

Кент имеет большой стаж работы в Киеве. Он работал заместителем посла до лета 2018 года и, как уже рассказывала "Страна", курировал там вопросы антикоррупционных органов (мы посвятили ему целое расследование).

В 2017 году курсировали слухи, что именно к Кенту ведут ниточки дел НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко и налоговика Романа Насирова. Также известны дружеские связи американского чиновника с украинскими антикоррупционными активистами и еврооптимистами - которые отнюдь не благоволят к президенту Петру Порошенко (в частности, с Сергеем Лещенко).

Дело в том, что Банковая слишком грубо пыталась поставить антикоррупционное движение под контроль: вводила е-деклараци для активистов, конфликтовала с НАБУ и САП, затягивала создание антикоррупционного суда (правда, сейчас этот процесс активизировался, также чтобы "порадовать" американцев).

Все эти безобразия творились на глазах у Кента. Поэтому вряд ли данный чиновник будет питает какие-то иллюзии относительно Порошенко - по его дисциплине у президента Украины максимум "два с плюсом".

Другой вопрос, что среди других реальных кандидатов на победу - а это Тимошенко и Зеленский - вряд ли есть "герои романа" Джорджа Кента. При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.

Впрочем, основную роль на украинском направлении в Вашингтоне играет все-таки Волкер. В отличие от Кента, Волкер прицельно занимается проблематикой Киева, появляется на всех международных площадках, связанных с нашей страной и делает все основные заявления от имени США по Украине.

При этом симпатии Волкера выглядят вполне определенно. Все его заявления звучат явно в унисон с Петром Порошенко. Источник в лоббистких кругах в Вашингтоне в беседе с журналистом "Страны" даже назвал Волкера "человеком в одной связке с Порошенко".

"У них даже речи похожи, будто написаны одним спичрайтером", - сказал наш собеседник.

Связи между Куртом и Петром - не только риторические. Волкер работал в компании BGR group. Именно ее, как уже писала "Страна", Порошенко через подконтрольный Банковой Национальный совет реформ нанял для лоббирования своих интересов и в 2017 году выплатил ей 600 тысяч долларов.

Правда, наш источник полагает, что дело тут не столько в BGR group, сколько в политической позиции самого Волкера. "Он действительно думает так как говорит. Порошенко с ним очень повезло", - говорит источник.

Но значит ли это, что в Вашингтоне будут ставить на Порошенко?

Не помогать и не мешать

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Причин этому несколько. И главная состоит в том, что американский истеблишмент делает ставку на долговременную конфронтацию с Россией, что бы об этом ни думал Дональд Трамп.

Украине в этой конфронтации отведено одно из самых важных мест - у нас протяженная граница с РФ, что будет постоянно создавать напряженность для Москвы.

В этом смысле Порошенко уже зарекомендовал себя как наиболее антироссийский президент из всех претендентов на президентский пост. Он предсказуем для Штатов и в том смысле, что вряд ли пойдет на сепаратные (то есть без ведома Вашингтона) переговоры с Москвой. Хотя бы потому, что в Кремле обещаниям Порошенко уже не поверят и давно сами закрыли общение с ним.

С Тимошенко и Зеленским таких гарантий у американцев нет. В отношении Тимошенко существует предубеждение относительно ее вероятных связей с Путиным (хотя никаких доказательств этому нет), а что ждать от Зеленского в Вашингтоне вообще не знают.

Свою полезность нынешний президент доказал и тем, что фактически слил Минские соглашения, выполнение которых американцам не выгодно. Ведь они легализуют на особом статусе в Украине пророссийские анклавы - Донецк и Луганск.

Конечно, американцы многим недовольны. Их смущает то, что Порошенко и в целом украинская элита крайне неохотно открывают доступ к ключевым активам для западных компаний, предпочитая жить по принципу "Техас должны грабить техасцы". Но в сравнение с теми услугами, которые нынешний хозяин Банковой оказывает США на российском направлении, это все вторично.

Явной поддержки Порошенко не будет

При этом открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

Да и победа ближайших конкурентов Порошенко - в целом не трагедия для Штатов.

Гарантии неизменности курса дают как минимум инструменты МВФ, без кредитов которых правительству будет трудно удержать ситуацию в экономике под контролем.

Дополнительной гарантией от возврата умеренных сил являются националисты, которые составляют неформальное "боевое крыло" сложившейся в Украине политической конструкции. И с другой стороны - активисты, получающие западные гранты.

И, наконец, олигархи, чей бизнес зависим от международных рынков, офшоров и санкций.

Таким образом, в случае победы Тимошенко или Зеленского, в США надеются, что и с ними удастся найти общий язык. Хотя, повторимся, первым в списке у американцев идет "проверенный" Порошенко.

В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.

"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования, даже если будут весомые доказательства фальсификаций. С другой стороны, Запад проводит большую работу, чтобы убедить власти провести выборы в рамках приличия", - рассказал источник "Страны" в экспертных кругах, близких к Белому Дому.

Учитывая, что основной ресурс для фальсификаций находится в руках у действующего президента, то и Майдан в теории мог бы собраться именно против Порошенко. Ведь во втором туре он по рейтингам проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. И внезапная победа Петра Алексеевича могла бы вызвать взрыв недовольства.

Однако США дают понять, что уличного сценария не допустят. И это играет на руку прежде всего Петру Алексеевичу.

Впрочем, для украинского президента тоже есть "красные линии", которые ему нельзя переходить.

Выборы и Донбасс

Как уже рассказывала "Страна", команде Порошенко выгодно вернуть предвыборную повестку в комфортное поле "Армии, мовы, веры" и выйти из неблагодарной социальной тематики.

Это можно сделать путем обострения на Донбассе или новой провокации в Керченском проливе. Однако, по нашей информации, эту тему Порошенко не согласовали в США.

Как рассказал наш собеседник, Вашингтон не хочет в Украине повторения сценария событий 2008 года в Южной Осетии, когда грузинские войска начали наступление на Цхинвали, что дало повод Москве начать военную операцию.

"Москве нельзя дать повод провести военную операцию в Украине. Любая серьезная военная акция украинских сил даст Кремлю моральное и политическое право начать масштабное наступление и разбить украинскую армию. Это не Сирия. На восточноевропейском театре военных действий стратегический перевес РФ очевиден. НАТО может даже не успеть вмешаться. А военный разгром Украины поставит Вашингтон перед очень плохим выбором - или унизительно проглотить поражение, показав, что он не может защитить своего союзника, либо ввязаться в войну с Россией", - говорит источник "Страны" в американских экспертных кругах.

По его словам, Украина для штатов to big to fail - "слишком большая, чтобы проиграть". Иначе говоря - крах Киева для Вашингтона неприемлем.

Поэтому резкие акции "а-ля Саакашвили", которые предлагались для укрепления авторитета Порошенко, не нашли поддержки в Штатах. Американцы сразу отвергли идею Александра Турчнова послать новые корабли в Керченский пролив - уже после ноябрьского инцидента со стрельбой.

И эта позиция не нова. Вспомним разговор Курта Волкера и пранкера, который в сентябре 2017 года представился секретарем СНБО.

Тогда "Турчинов" заявил, что Киев собирается атаковать на Донбассе - на что Волкер начал уговаривать его этого не делать. "США не собираются воевать с Россией", - предостерегал спецпредставитель Госдепа.

Видимо, по той же причине американцы пока даже не рассматривают вступление Украины в НАТО, говорит собеседник "Страны". Хотя открыто они не будут этого утверждать. Идея Альянса останется "морковкой" для украинцев, которая позволит держать в тонусе прозападный электорат.

Поэтому Порошенко придется искать другие поводы встретится с Трампом.

"Но есть большие сомнения, что в Белом Доме согласятся на эту встречу. Разве что коротко на полях какого-то мероприятия где они пересекутся", - говорит источник.