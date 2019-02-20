Во вторник, 19 февраля, Харьковский окружной административный суд принял решение о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которые действуют в городе с 7 февраля. Об этом сообщает 112 Украина.

Иск по поводу необоснованности такого значительного повышения цен - а проезд в метро подорожал с 5 до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах с 4 до 6 гривен - подали активисты "Харьковского антикоррупционного центра". После этого Харьковский окружной административный суд постановил: на время действия рассмотрения иска отменить решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте города. При этом дело может рассматриваться до полугода, все это время в электротранспорте Харькова должны действовать старые тарифы.

При этом любопытно, что по состоянию на 20 февраля тарифы остаются повышенными, несмотря на то, что решение должно было вступить в силу с момента оглашения. В мэрии говорят, что необходимо несколько дней для ознакомления с решением суда - после этого будет принято решение о времени возобновления старых тарифов.

Напомним, после того как 7 февраля стоимость одной поездки в харьковском метро возросла сразу на 60%, харьковчанин на среднюю зарплату мог приобрести лишь 1000 поездок.

Также мы писали, что во Львове повысили тариф на проезд в маршрутках до 7 гривен.