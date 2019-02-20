Вторая встреча лидеров КНДР и США, которая состоится 27-28 февраля, пройдет в центральном районе Ханоя. Об этом со ссылкой на три источника пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в правительственном гостевом доме во вьетнамском Ханое. Кроме того, известно, что после встречи с Трампом Ким Чен Ын может посетить КНР.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встречались в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель "полной денуклеаризации" Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.

Также мы писали, что Трамп заявил: если бы не он, была бы война с КНДР и миллионы трупов.