После того как украинцев возмутила история президента Порошенко о том, как он в 2014 году, во время массовых убийств на Майдане, на руках выносил раненых из Мариинского парка, в сети активно стало распространяться видео, которое якобы подтверждает слова президента.

Минутный ролик под названием "Порошенко помогает выносить раненых на Майдане" действительно запечатлел президента в 2014 году. Правда, в кадре не видно, чтобы президент помогал выносить раненых. Он склоняется над пострадавшим, что-то ему говорит (судя по обрывкам слов слышен "ценный" совет - положить раненого на щит) и быстро уходит. Кроме того, видео сделано явно не в 9 утра (когда по утверждению Порошенко он пришел в парк и увидел там раненых), а позже - когда действительно уже начались столкновения.

Видео: YouTube/ Алекс N

Напомним, в понедельник, 18 февраля, в день пятой годовщины массовых убийств на Майдане, выступая в Ивано-Франковске, Петр Порошенко заявил, что он лично выносил погибших из Мариинского парка в Киеве во время этих трагичных событий.