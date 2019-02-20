В Киеве в среду, 20 февраля, будут частично перекрыты Северный мост и перекресток улиц Братиславской и Шолом-Алейхема. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

Причина ограничения движения - ремонт дорог, который проводится в столице. Так, Северный мост через р. Десенка в направлении Троещины будет перекрыт с 10:00 до 14:00. А уже с 14:00 до 19:00 перекроют перекресток ул.Братиславской с ул.Шолом-Алейхема. КП "Киевавтодор" рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Скриншот: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, в Киеве рухнул пешеходный мост на территории института будущих гинекологов.

Также мы писали, что киевляне возмущены затянувшимся ремонтом "ограниченно работоспособного" моста Метро.