По состоянию на утро 20 февраля увеличилось число жертв страшного ДТП в Полтавской области, когда микроавтобус Volkswagen, ехавший из Варшавы в Запорожье влетел в отбойник и перевернулся.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, по данным спасателей, в аварии вечером 19 февраля на месте погибли 3 человека, 2 человека умерли в больнице и 1 человек госпитализирован. Ранее сообщалось, что в реанимацию были доставлены двое пострадавших в ДТП и один из них скончался в больнице.

Фото: pl.npu.gov.ua

На данный момент продолжается расследование инцидента. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобусом. Полицейские устанавливают личности погибших и травмированных.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, в Киеве гражданин Нигерии протаранил авто полиции и скрылся с места ДТП.

Также мы писали, что журналисты назвали имя водителя, который причастен к смертельному ДТП под Киевом.