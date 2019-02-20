Утром в среду, 20 февраля, в Киеве начнется очередное заседание Кабинета министров Украины. Кабмин рассмотрит план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Кроме этого будут обсуждаться изменения в проведении экспертизы проектов строительства и зонирования территорий, а также создание национального природного парка "Бойкивщина". Также в повестке дня и вопросы обеспечения жильем участников Революции Достоинства и членов их семей.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте правительства.

В повестке дня есть также постановление о согласовании перечня объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов Луганской области, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Напомним, неделю назад Кабмин рассматривал вопросы о "Нафтогазе", мигрантах и пайках военных.

Также мы писали, что Кабмин направил жалобу в ВСП на судью, который отстранил Супрун от исполнения обязанностей.