Эпатажная американская поп-дива Леди Гага в ближайшее время под венец не собирается. Она отменила помолвку со своим женихом и одновременно менеджером Кристианом Карино.

Об этом передает People со ссылкой на источник из близкого окружения поп-звезды.

По его словам, это произошло "некоторое время назад". Он подчеркнул, что в произошедшем нет ничего драматичного.

"Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются", - рассказал источник.

До этого фанаты заметили, что 32-летняя Гага не надела свое обручальное кольцо на вручении премии "Грэмми" 10 февраля. Также дива не поблагодарила Карино в своей речи на церемонии вручения граммофонов.

Напомним, что ранее Леди Гага и Брэдли Купер получили "Грэмми" за лучший поп-дуэт.