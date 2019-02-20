В среду, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Стоимость доллара, по сравнению с предыдущим банковским днем, значительно не изменилась, а вот евро потерял в цене 11 копеек. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, доллар в среду стоит 27,17 грн, что всего на одну копейку меньше, чем во вторник. А стоимость евро составляет 30,68 грн, что на 11 копеек меньше, чем вчера.

Официальный курс НБУ на 20 февраля выглядит так:

1 доллар - 27,17325100 (-0,01266300);

1 евро - 30,68947000 (-0,10673300);

1 рубль - 0,41046000 (+0,00009000).

Напомним, в понедельник снижение курса доллара в Украине объяснили Днем президентов в США.

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