В среду, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Стоимость доллара, по сравнению с предыдущим банковским днем, значительно не изменилась, а вот евро потерял в цене 11 копеек. Об этом сообщается на сайте регулятора

Так, доллар в среду стоит 27,17 грн, что всего на одну копейку меньше, чем во вторник. А стоимость евро составляет 30,68 грн, что на 11 копеек меньше, чем вчера. 

Официальный курс НБУ на 20 февраля выглядит так: 

  • 1 доллар - 27,17325100 (-0,01266300); 
  • 1 евро - 30,68947000 (-0,10673300);
  • 1 рубль - 0,41046000 (+0,00009000). 

Напомним, в понедельник снижение курса доллара в Украине объяснили Днем президентов в США.

Также мы писали о том, как долго будет снижаться курс доллара в Украине и при чем тут экспортёры.

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