В среду, 20 февраля, в Украине сохранится теплая погода. В восточных областях будет солнечно, а западные накроют дожди. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях днем ожидается до +5 градусов. Ночью же, чем восточнее регион, тем холоднее в нем будет. Так, в Луганской области ударят ночные морозы до -9 градусов, в Полтаве ночью всего -5 градусов.

В западных областях - дожди, ими накроет и северные области, в том числе и Киев. Днем температура воздуха до +8, ночью - до -2 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве осадков не ожидается. Днем +6...+10, ночью: 0...-4 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик предупредила, что к концу недели в Украине ударят морозы и придут осадки.

Также мы писали, что синоптики обещают, что на этой неделе в Украину придет серьезное похолодание до 14 мороза.