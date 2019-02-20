В Киеве, Печерский райосуд отказался отменить закрытие уголовного производства по факту возможного превышения власти или служебных полномочий генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом передают Украинские Новости.

Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Сергея Рохманова на постановление старшего следователя по особо важным делам отдела досудебного расследования уголовных преступлений, совершенных прокурорами и сотрудниками органов прокуратуры Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Стародуба о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Луценко и его заместителя Юрия Столярчука состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса.

Эта статья за превышение власти предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее "Страна" Луценко заявил о том, что Медведчуку могут вручить подозрение после лингвистической экспертизы.