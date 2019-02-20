В среду, 20 февраля, в Японии потерпел катастрофу многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны. Он пропал с радаров над Японским морем в районе западной префектуры Ямагути.

Самолет вылетел с базы Цуики (префектура Фукуока) для выполнения тренировочного полета. На его борту находились два пилота, которым удалось катапультироваться и они были найдены спасателями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Оба летчика находятся в сознании. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента сообщил, что возглавляемое им ведомство расследует причины падения cамолета.

"Оба летчика спасены и находятся в сознании. На данный момент никакого ущерба от падения самолета не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент. Мы выясняем причину и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что у берегов Японии рухнул американский истребитель.

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