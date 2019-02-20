В Киеве могут переименовать еще две улицы. Так в Шевченковском районе улица Проектная может получить имя в честь убитой Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе – может стать улицей имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщил Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" в Facebook.

"Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила результаты общественных слушаний.

По их результатам комиссия поддержала решение, что улица Проектная 13119 в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должно быть переименована в улицу Джохара Дудаева.

Следующие шаги - это комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА. Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киеврады поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", - написал Саид Исмагилов.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

Ранее "Страна" сообщала, что за несколько дней до гибели Окуева и Осмаев грозили киллерам в Facebook.