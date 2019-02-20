В Херсонской области суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который наладил торговолю оружием и боеприпасами. Нелегального "оружейного барона" приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", - уточнили в СБУ.

Силовики задержали злоумышленника в сентябре прошлого года во время очередной попытки продажи трехсот шестидесяти граммов тротила, почти четырех килограммов пластида, четырнадцати гранат и двух самодельных взрывных устройств.

Цюрупинский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомире поймали контрактника при продаже взрывчатки, привезенной из Донбасса.

Также мы рассказывали, что контрактник в Черниговской области торговал боеприпасами и защитой танков.