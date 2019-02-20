Вчера, 19 февраля, в Балтийском море столкнулись два корабля, в результате чего пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает портал Ostsee Zeitung.

Катер получил серьезные пробоины, фото: ostsee-zeitung.de

Столкновение произошло неподалеку от немецкого острова Рюген. Здесь в открытом море не смогли разойтись сухогруз Raba и катер World Bora, обслуживающий ветряную электростанцию.

30-метровый катер World Bora доставлял на остров очередную смену рабочего персонала.

Четыре человека из числа раненых при столкновении двух кораблей находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Катер смог самостоятельно вернуться в порт несмотря на пробоины в борту, однако официальные лица и власти пока воздерживаются от развернутых комментариев.

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