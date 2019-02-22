Рекордное количество кандидатов в президенты Украины дало отпечаток не только на увеличении сметы ЦИК, но и широте видения того, в каком направлении должна развиваться страна.

Помимо отличных путей в установлении мира на Донбассе, о которых рассказывала "Страна", разнятся в программах кандидатов и многие другие вопросы. Одни предложения политиков оригинальные, другие - откровенно троллящие украинских граждан. Подробнее о некоторых из этих курьезов - в нашем материале.

Бесплатный английский и выборы через Интернет

Креативно к составлению программы, поданной в ЦИК, подошел самовыдвиженец Роман Безсмертный. В его проекте можно выделить сразу три момента. Это легализация операций с криптовалютами в качестве платежного средства, декриминализация легких наркотиков (кандидат указывает, что "здоровый образ жизни должен стать результатом осознанного ценностного выбора"), а также отказ от использования пластика в быту.

Тезка Безсмертного - самовыдвиженец Роман Насиров, у кого было обнаружено британское гражданство, - уверен, что не только он, но и все украинцы должны владеть английским языком. Для этого бывший глава ГФС обещает учредить бесплатные государственные программы по его изучению для всех желающих.

Кандидаты в президенты в своем большинстве уделили большое внимание не только сфере образования, но и новым технологиям. Например, самовыдвиженка Инна Богословская пообещала обеспечить, цитируем, 100% покрытия территории страны современной системой связи 5G и выше.

Учитывала ли кандидат при написании своей стратегии, что не везде в стране есть даже 3G - неизвестно. Впрочем, если Богословская реализует свой план, Украина, опередив США и Китай, станет первой страной в мире с таким покрытием. Под вопросом останется лишь то, какими смартфонами будут пользоваться украинцы - пока телефонов с поддержкой функции 5G нет в продаже.

Самовыдвиженец Владимир Петров подошел к вопросу высокий технологий немного более реалистично. Он обязуется гарантировать "право на бесплатный интернет в конкретных ежедневных и ежемесячных лимитах каждому гражданину Украины".

Инновации для мигрантов и открытие архивов КГБ

Проблеме массовой эмиграции из Украины уделили внимание многие кандидаты в президенты.

Наименее благосклонен к уехавшим из Украины самовыдвиженец Николай Габер. "Несообщение о получении двойного гражданства является уголовным преступлением и карается по закону", - указывает кандидат, подразумевая реальные сроки для граждан за второй паспорт.

Развил мысль Руслан Кошулинский. "Ввести обязательную проверку госслужащих, кандидатов на выборные должности с помощью "детектора лжи" на причастность к коррупционным действиям, сепаратизму, сотрудничеству с иностранными спецслужбами и наличие гражданства других государств. Открыть архивы КГБ СССР", - указывает свободовец, предпочитая не рассказывать, что в середине 90-х работал поваром в артели старателей "Полюс" в Красноярском крае.

Дальше в данном вопросе пошел разве что самовыдвиженец Александр Ващенко. "Всем, кто хочет жить в России и не совершил преступлений против Украины будет предоставлено время для свободного пересечения границы", - указывает кандидат, говоря прямо, что жителей Донбасса он в стране не держит.

Обязательная корова и бесплатный хлеб

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко настроен возвращать украинцев в село и предложил план. "Когда в каждом селе будет агропереработка, хлебный, колбасный завод - тогда у крестьян будет работа, в село вернется молодежь, жизнь и детский смех", - пишет в своей программе политик. Для этого он предлагает "вернуть в село корову". По его мнению, это возможно путем предоставления дотаций в размере "минимум 5000 гривен на скотину".

А Владимир Петров хочет гарантировать право на ежедневный бесплатный хлеб каждому гражданину Украины. Также он планирует инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. По его мнению, поправки должны касаться отмена уголовной и административной ответственности за кражу продуктов на сумму до 1000 гривен.

Новый регион Украины и ликвидация должности президента

Коснулись кандидаты и более глобальных вопросов. Например, Юрий Деревянко пообещал создать в новом административно-территориальном устройстве Украины еще одна область - Криворожскую.

Самовыдвиженец Юрий Кармазин отметил, что предложит изменение текста гимна, исправив слова: "Ще не вмерла Украина" (как исправить - не указывается, - Прим.Ред.). Самовыжвиженец Аркадий Корнацкий обязался переименовать Украины в УНР - Украинскую Народную Республику (такое название страна носила сто лет назад, - прим.Ред.).

Сразу двое кандидатов - Кармазин и Мороз - решили, став главой государства, оставить самих себя без работы. Оба они инициировали ликвидацию должность президента. Первый предлагает это сделать путем проведения референдума, второй указывает реальные сроки воплощения плана в жизнь - "через год-полтора после выборов".

Сокращение число народных депутатов - от 300 до 150

Как один из трендов предвыборных программ кандидатов можно выделить повсеместное обязательно снятия неприкосновенности с народных депутатов и сокращение их численности в Верховной Раде. Цифры разнятся.

Виктор Бондарь предлагает уменьшить их количество с 450 до 250 человек.

Выдвиженец от партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов - до 300. Юрий Кармазин - до 225. Юлия Тимошенко - до 350. Представитель "Самопомощь" Андрей Садовой - до 300 человек. Олег Ляшко - до 250.

Выдвиженец от партии "Основа" Сергей Тарута пообещал обеспечить сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 250, создание верхней палаты Верховной Рады в количестве 54 человека с равным представительством каждого региона Украины.

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