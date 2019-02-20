Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов.

Киностудия Paramount опубликовала видео музыкального байопика, рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого Элтона Джона. На официальном канале опубликовано видео со сценами из фильма "Рокетмен".

В фильме будет рассказана история самых ярких лет биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду Элтона Джона.

Видео: Paramount Pictures

Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми". Элтона Джона на экране воплотил Тэрон Эджертон, ранее игравший в фильмах "Kingsman". Сам же сэр Элтон посвятил свою песню погибшему рэперу Маку Миллеру.

Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.

В мировой прокат мюзикл "Рокетмен" выйдет в конце мая 2019 года.