После "Богемской рапсодии" встречайте кино про Элтона Джона. Студия Paramount показала видео "Рокетмена"
Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов.
Киностудия Paramount опубликовала видео музыкального байопика, рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого Элтона Джона. На официальном канале опубликовано видео со сценами из фильма "Рокетмен".
В фильме будет рассказана история самых ярких лет биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду Элтона Джона.
Видео: Paramount Pictures
Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми". Элтона Джона на экране воплотил Тэрон Эджертон, ранее игравший в фильмах "Kingsman". Сам же сэр Элтон посвятил свою песню погибшему рэперу Маку Миллеру.
Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
В мировой прокат мюзикл "Рокетмен" выйдет в конце мая 2019 года.