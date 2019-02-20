Ливерпуль, Бавария, Лион и Барселона не забили ни одного мяча в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
В Ливерпуле и Лионе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в парах Ливерпуль - Бавария и Лион - Барселона. Оба матча завершились нулевой ничьей, сообщает 19 февраля официальный сайт соревнований.
Ливерпуль имел ощутимое преимущество в игре с Баварией, но так и не смог воплотить его в желанный гол. В одних эпизодах допускали ошибки игроки атаки английского клуба, а в других - отлично проявил себя вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Таким образом, английская команда не сумела создать себе необходимого преимущества перед гостевой игрой в Мюнхене.
В свою очередь, в Лионе более именитые гости из Барселоны имели преимущество, но также предпочли сохранить свои ворота в безопасности.
Ответные матчи состоятся, соответственно, в Мюнхене и Барселоне, 13 марта.
Ранее "Страна" сообщала, что стартовал плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Также мы писали о том, что знаменитый Гвардиола назвал тройку лучших команд десятилетия.