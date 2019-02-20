В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины предупредили об ответственности за незаконную продажу и приобретение первоцветов, внесенных в Красную книгу.

Об этом говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

"Украинские экологи призывают не покупать весенние первоцветы, что позволит значительно сократить спрос. Практически все весенние лесные цветы в Украине оказались на грани исчезновения", – отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что за незаконное приобретение и сбыт цветов из Красной Книги Украины предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией растений. "Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение: подснежники – от 49 до 62 гривен, черемша (лук медвежий) – 62 гривни, шафраны (крокусы), сон трава – от 37 до 62 гривен в зависимости от вида", – сообщили в Минэкологии. По данным Минприроды, ежегодно в Украине за сезон уничтожают 20 миллионов первоцветов.

Фото: facebook.com/minpryrody

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