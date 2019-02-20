В Ровенской области полицейские задержали мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Когда водитель "подышал в трубочку", "Драгер" показал 5 промилле - максимальный показатель, который он может зафиксировать, сообщает ТСН.

Это превышение нормы в 25 раз и наркологи называют такую дозу смертельной, говорится в сюжете. Мужчина объяснил, что сел пьяный за руль, чтобы поехать в аптеку за лекарствами для больной матери. Теперь ему грозит лишение прав и штраф в 10 тысяч гривен.

Это уже не первый случай, когда у водителя находят рекордное содержание алкоголя в крови. Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель надышал полицейским смертельную дозу алкоголя в 5 промилле.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области задержали пьяного лихача с 3,6 промилле в крови.