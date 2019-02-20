Футбольный клуб Шахтер официально объявил о подписании контракта 18-летним полузащитником Маркосом Антонио, детали сделки не разглашаются. Об этом клуб пишет на своем официальном сайте.

Маркос Антонио родился 13 июня 2000 года в бразильском Посойнсе. Он является уроженцем штата Баия и воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". С лета 2018 года играл в "Эшториле" из Второй лиги Португалии. Некоторое время провел в молодежном составе, а в основе дебютировал 30 сентября в кубковом матче с ФК "Васко да Гама" (1:0). 8 октября впервые вышел в чемпионате в старте против "Академики" (7:2) и отметился голевой передачей. Всего за "Эшторил" 6 поединков.

В 2017 году Маркос Антонио со сборной Бразилии U17 выиграл чемпионат Южной Америки, забив 1 мяч. Летом того же года "селесао" стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Индии (7 матчей, 1 гол). Зимой 2019-го вместе с вингером "Шахтера" Маркиньосом Сиприано выступал в составе U20 на чемпионате континента в Чили и оказался единственным бразильцем в символической сборной турнира по оценке CONMEBOL.

Отмечается, что 18-летний Маркос Антонио действует в центре полузащиты. Это динамичный футболист, умело использующий свободное пространство. Обеспечивает переход из обороны в атаку, быстро оценивает варианты и доставляет мяч партнерам на необходимую дистанцию. Также провел несколько матчей на позиции правого защитника.

Фото: shakhtar.com

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что донецкий "Шахтер" подписал 18-летнего бразильского хавбека "Эшторила" Антонио.

Также мы писали о том, что знаменитый Гремио отказался продать Шахтеру свою юную звезду за 12 миллионов евро.