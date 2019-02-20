Корабли Черноморского флота ВМС России организовали непрерывное слежение за вошедшим в Черное море американским эсминцем Donald Cook, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, эсминец США вошел в акваторию Черного моря во вторник в 17:00 по московскому времени (в 16:00 по киевскому).

Известно, что целая группа кораблей противоминной группы НАТО вошла в акваторию Черного моря. В составе группы - плавбаза ВМС Германии Werra, минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, а также румынский и болгарский минные тральщики.

Генсек альянса Йенс Столтенберг уже сообщал, что НАТО рассматривает возможность увеличить свое присутствие в Черном море и оказать дополнительную поддержку Украине. В МИД РФ назвали опасными планы США и Украины провести совместные учения в акватории Черного моря, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черное море второй раз в новом году вошел американский эсминец Donald Cook.

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