В сети появилось видео с изображением редчайшего почти полностью черного императорского пингвина. Кадры разместил телеканал ВВС Америка в своем Facebook.

Сообщается, что необычная окраска оперения пингвина объясняется редкой мутацией под названием меланизм.

"Он (пингвин. - Прим. Ред.) может быть единственным в своем роде", - говорится в клипе ВВС. В видеозаписи отмечается, что данные кадры могут быть первым в истории изображением черных пингвинов.

Обычно подобные мутации делают пингвинов более заметными для хищников. Однако попавшая на видео особь (неизвестно, кто это - мальчик или девочка) дожила до взрослого возраста.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, как стая храбрых пингвинят отразила атаку хищного буревестника.

Также мы писали о том, что в Антарктиде спутники нашли "столицу" пингвинов, которой 3 000 лет.