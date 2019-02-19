В воды Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75), который только в январе провел в его акватории почти неделю. 25 февраля боевой корабль Шестого флота США прибудет в порт Одессы.

Эсминец примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО, которые ранее вошли в акваторию Черного моря. Украинские суда и корабли также примут в них участие.

Как сообщается на сайте командования Шестого флота США, эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Как сообщили в ВМС США, операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость безопасности Черного моря в рамках операции "Атлантическое решение".

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское и зенитное вооружение.

Фото: c6f.navy.mi

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