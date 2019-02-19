Сегодня, 19 февраля, на столичной Троещине обнаружили труп мужчины, который находился на улице Теодора Драйзера, 9, прямо посреди сквера, сообщает Информатор.

На место сразу выехал экипаж патрульной полиции и скорая помощь. Медики констатировали смерть. Умершему было 65 лет. По словам очевидцев, мужчина шел через сквер и резко упал лицом вниз. По прибытию на место полицейские обнаружили, что у мужчины разбито лицо. Других признаков, которые указывали бы на насильственную смерть, не обнаружено. Предварительно, у него остановилось сердце.

К месту смерти приехали родственники мужчины, которые его опознали. На месте работал экипаж полиции и следственно-оперативная группа. Точную причину смерти установят при вскрытии.

Фото: kiev.informator.ua

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