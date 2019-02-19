Сегодня, 19 февраля, в украинском небе можно было увидеть самую большую Луну за весь год. Данное явление называется Суперлуной. Снимки огромной Луны украинцы активно постят в социальных сетях.

Скриншоты: Instagram

Огромную Луну в небе над Украиной можно было увидеть в 18:00 по киевскому времени. Такой большой спутницу Земли можно будет увидеть в следующий раз только 26 декабря 2026 года – через 7 лет.

В этом году именно сегодня Луна проходит перигей – ближайшую к Земле точку орбиты Луны, которая вращается вокруг планеты. Это произошло за несколько часов до фазы полнолуния. Так, Луна сегодня на 8% больше по размеру, чем обычно – именно поэтому ее называют Суперлуной.

До этого мы писали, что во время затмения на Луну упал метеорит и образовал новый кратер.

Также сообщалось, что первое растение на Луне умерло на следующий день после своего расцвета.