В государственном Классификаторе профессий Украины по коду 2229.2 появится новая профессия - трансплант-координатор, которую утвердило Минэкономразвития, пишет Лига.

Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной информационной системе трансплантации, организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов.

У трансплант-координатора должно быть высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук.

Работа трансплант-координаторов имеет важную психологическую составляющую. Именно они будут коммуницировать между донорами, их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине определили, кому и как давать согласие на посмертное донорство и трансплантацию органов.

Также читайте о том, что вступил в силу закон о посмертном донорстве.