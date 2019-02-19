Нардеп от БПП Максим Ефимов заявил, что его семья владеет киевским конгресcо-выставочным центром (КВЦ) "Парковый", а в ближайшее время он намерен передать объект в управление международной компании. Об этом Ефимов сообщил во вторник в Facebook.

"Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что "Парковый" вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня… После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ", - сообщил он.

По его словам, формальным владельцем объекта выступает мать депутата. "Как человек, который хочет вкладывать и в имидж, и в экономику своей страны, я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время, как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама Любовь Ефимова", - отметил депутат.

Операционную деятельность по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании. "Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра "Парковый", - резюмировал он.

Фото: facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Напомним, появление в центре столицы вертолетной площадки, строительство которой было завершено в 2012 году, связывали с желанием тогдашнего президента Януковича отказаться от поездок на автомобиле от резиденции "Межигорье" до места работы. В 2015 году Генеральная прокуратура Украины обращалась в Верховный Суд с просьбой отменить разрешение на строительство площадки, выданное в 2010 году компании "Амадеус Ко".

По данным Bihus.info, собственником фирмы, владеющей компанией "Амадеус Ко", в 2017 году стал живущий в Германии уроженец Краматорска Донецкой области Сергей Московский, доверенное лицо нардепа Ефимова.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича, но арест с нее не снял.

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