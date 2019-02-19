Кабмин предлагает из-за частого мошенничества исключить из перечня финансовых услуг услуги по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах, то есть запретить такие схемы покупок. Соответствующий законопроект № 10057 зарегистрирован в Верховной Раде, пишет Лига.

Если законопроект найдет поддержку в парламенте, то приобретение товаров в группах исключат из перечня финуслуг с 2026 года, а выдачу лицензий прекратят со дня вступления Закона в силу.

Такая инициатива связана с участившимися злоупотреблениями в этой сфере. В пояснительной записке отмечено, что в течение 2017-2018 года из шести администраторов деятельность осуществлял только один (два администратора находились на территории АТО, один - в процессе прекращения, еще один не подавал отчетность, а последний - не осуществлял деятельность). В течение 2018 года в Нацкомфинуслуг поступали жалобы, которые касались обмана и мошенничества. В частности, обращения касались произвольного начисления ежемесячных взносов и возврата средств после расторжения договоров.

Кроме того, законопроектом предусматривается разграничение финансовых услуг в сфере страхования и в системе накопительного пенсионного обеспечения, поскольку они предоставляются различными финансовыми учреждениями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев при покупке авто.

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