Власти ЕС внесут поправки в правовую базу Евросоюза по авторскому праву, чтобы адаптировать к ее современной цифровой среде. Представители Совета ЕС согласовали с Европарламентом соответствующий проект директивы. Решение было принято 13 февраля. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Документ цитирует ЮрЛига.

В проекте директивы рассматриваются различные вопросы, которые можно объединить в три категории:

адаптация ограничений авторского права к цифровой и трансграничной среде;

совершенствование практики лицензирования для обеспечения более широкого доступа к контенту;

достижение хорошо функционирующего рынка для авторского права.

В частности, изменения предусматривают введение нового права для издателей на цифровое использование их публикаций. Авторы смогут получать долю дохода, если их материалы использовались повторно.

Онлайн-платформы для обмена контентом должны будут получить лицензию на произведения, защищенные авторскими правами.

Директива также закрепляет право авторов и исполнителей на соответствующее и пропорциональное вознаграждение при лицензировании или передаче их прав. Вводится требование по обеспечению информационной прозрачности относительно использования их произведений, механизм корректировки вознаграждения, сопровождаемый специальным альтернативным механизмом разрешения споров.

Предварительно согласованный текст теперь должен быть одобрен соответствующими органами Совета ЕС и Европарламентом.

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