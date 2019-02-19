В Минсоцполитики вынесли на общественное обсуждение проект правительственного постановления "Об утверждении Порядка формирования, ведения и доступа к Единому государственному реестру случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола".

Предлагаемый Порядок будет определять процедуру формирования, ведения и доступа к Единому государственному реестру случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом сообщает ЮрЛига.

Установлено, что Реестр - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, адаптации, изменения, восстановления, использования, распространения (реализации, передачи), обезличивания и уничтожения определенных Законом "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" данных о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Статьей 16 Закона предусмотрено, что именно Кабмин определяет порядок формирования, ведения и доступа к Единому государственному реестру случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Реестр будет формироваться с целью защиты жизненно важных интересов пострадавших лиц, в частности детей; предотвращения повторных случаев насилия; обеспечения осуществления мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию; учета случаев насилия, обобщения и анализа информации о нем; предоставления комплексной и своевременной помощи пострадавшим лицам; координации деятельности субъектов через оптимизацию информационного взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию.

Держателем Реестра определено Минсоцполитики, которое будет осуществлять разработку нормативно-правовой базы для функционирования Реестра и его методическое обеспечение; организовывать взаимодействие между информационными системами Минсоцполитики, МВД, Генпрокуратуры, ГСА, уполномоченных органов по вопросам пробации и информационными системами других центральных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия насилию.

Администратором Реестра будет государственное предприятие, определенное Минсоцполитики, входящее в сферу его управления.

Субъектами информирования определены субъекты, информирующие регистраторов о фактах поступления заявлений (сообщений) о насилии, принятие судебных решений относительно насилия, согласно Порядку взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, для внесения соответствующих данных в Реестр.

Реестр будут формировать отдельно по каждому случаю насилияпутем внесения в него соответствующей информации субъектами с учетом особенностей, предусмотренных Законом о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

В Реестр будут вноситься сведения (отдельно по каждому случаю) о случае насилия, пострадавшем лице и принятых мерах по предоставлению ему помощи, обидчике.

Электронные экземпляры судебных решений и сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре судебных решений по делам об административных правонарушениях и о привлечении лиц к уголовной ответственности по решениям суда, вступившим в законную силу, будут предоставляться администратором Реестра в электронной форме в соответствии с порядком информационного взаимодействия, определенного ГСА и Минсоцполитики.

Основанием для внесения в Реестр сведений о пострадавшем лицебудет получение регистратором Реестра заявления или сообщения о совершении насилия; поступление к регистратору Реестра сведений от субъекта информирования (после проверки на предмет повторного внесения в Реестр одного случая разными регистраторами Реестра).

Сведения о пострадавшем лице будут вносить в Реестр при наличии документа о его добровольном поинформированном согласии, кроме случаев совершения насилия в отношении детей и недееспособных лиц или выявления фактов насилия криминального характера, когда такое согласие не требуется.

Сведения об обидчике регистратор вносит после подтверждения факта насилия, получения письма в системе документооборота или получения на бумажном носителе.

Внесение сведений в Реестр и их редактирование (изменение, обновление, дополнение или удаление) будет проводиться регистраторами Реестра с использованием квалифицированной электронной подписи, совместимой с программным обеспечением Реестра.

Персональные данные о пострадавшем лице будут храниться в Реестре в течение 3 лет со дня совершения насилия и в дальнейшем будут обезличиваться для использования в научных и статистических целях.

Информация, внесенная в Реестр, является конфиденциальной.

В Реестре предусмотрят возможность поиска и систематизации информации по любой категории сведений по перечню регистраторов Реестра (их группе), а также в разрезе административно-территориальных единиц, на территории которых совершено насилие.

Общественное обсуждение проекта правительственного постановления будет длиться на сайте Минсоцполитики до 6 марта 2019 года.

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