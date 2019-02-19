Спустя полтора года полиции удалось задержать виновника ДТП Романенко Сергея, который в пьяном виде сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве.

После аварии, притворившись тяжелобольным, мужчина уехал на автомобиле "скорой помощи" в больницу, из которой в последствии сбежал. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Киева.

Сбежав от правосудия, мужчина пересек украинскую границу и длительное время скрывался на территории России. Однако 15 февраля стражи порядка получили информации о том, что Романенко вернулся в Украину и находится в Киеве. Полиция провела задержание в Голосеевском районе, где и было совершено ДТП.

В данный момент фигуранту этого дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, а также лишение прав на управление автомобилем на срок до 3 лет.



Как отмечает в своем телеграм-канале "Киев Оперативный", в результате того ДТП один из пострадавших длительное время находился в больнице, а второй лишился ноги.

Авария случилась 20 июля 2017 года на проспекте Науки Голосеевского района Киева. Мужчина, 1972 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Ягуар», выехал на полосу встречного движения и сбил двоих мужчин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что названа дата, когда станут известны сроки для виновников кровавого ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова.

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