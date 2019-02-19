Компания "Нафтогаз" намерена договориться с ООО "Укрбланковидав" о закупке 82 тыс. конвертов за 83,6 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Компания "Укрбланковидав" выиграла тендер, предложив на торгах самую низкую цену в 83,6 тыс. гривен. Тендерные условия предусматривают срок поставки до 31 декабря.

Компания ООО "Укрбланковидав" занимается предоставлением услуг в различных направлениях, касающихся производства конвертов и печати различной полиграфической продукции. Конечным бенефициаром компании является Екатерина Деревянко.

Отметим, что до этого НАК "Нафтогаз" хотела купить конверты за 94,8 тыс. гривен.

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