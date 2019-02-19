В Минрегионе определили Методику определения платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети. Установлено, что плата за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети будет состоять из единовременной/или периодической.

Соответствующий приказ № 3 от 22 января 2019 года был зарегистрирован в Минюсте. Об этом сообщает ЮрЛига.

Утвержденная Методика определяет механизм формирования и установления платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети и распространяется на объекты доступа всех форм собственности. Она распространена на отношения между собственниками инфраструктуры домовой распределительной сети, не являющимися операторами, провайдерами телекоммуникаций (дальше - владелец), и другими субъектами хозяйствования (оператор, провайдер телекоммуникаций или уполномоченное ими лицо) (дальше - заказчик), возникающие во время доступа к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети.

Единовременная плата - это плата за разработку и выдачу технических условий по доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети, которая рассчитывается в соответствии с данной Методикой и устанавливается собственником. Эту плату заказчик платит единовременно.

Периодическая плата может устанавливаться исключительно при наличии дополнительных расходов собственника на содержание элементов инфраструктуры домовой распределительной сети, связанных с предоставленным доступом.

В состав дополнительных расходов собственника на содержание элементов инфраструктуры домовой распределительной сети включаются прямые расходы, при условии документального подтверждения:

  • прямые материальные расходы, связанные с приобретением и использованием материалов, запасных частей, комплектующих изделий и других материалов в ходе исполнения работ, связанных с предоставленным доступом к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети;
  • прямые расходы на оплату труда персонала, непосредственно задействованного в предоставлении доступа заказчикам к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети, в частности зарплата и прочие выплаты в соответствии с законодательством;
  • прочие прямые расходы, которые могут быть непосредственно отнесены к предоставлению доступу заказчикам к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети (отчисления на социальные мероприятия).

Размер единовременной платы (Под) рассчитывается по формуле:

Под = С х Кзп, где

Под - размер единовременной платы;

С - себестоимость услуги по разработке и выдаче технических условий по доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети;

Кзп - коэффициент снижения размера единовременной платы, который применяется в случае предоставления телекоммуникационных услуг в поселках и селах или на депрессивных территориях, - 0,95 и предоставлению исключительно общедоступных телекоммуникационных услуг - 0,9.

В случае предоставления исключительно общедоступных телекоммуникационных услуг в поселках и селах или на депрессивных территориях указанные коэффициенты перемножаются.

Размер единовременной платы не может превышать 50 % минимальной зарплаты, установленной законом по состоянию на 1 января текущего года (2086 грн 50 коп. в 2019 году).

Периодическая плата определяется с учетом перечня работ, которые должны быть учтены при расчете размера периодической платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети по формуле:

ПП = (Взп + Вм + Ві) : Nі х Кзп, где

ПП - размер периодической платы;

Взп - прямые расходы на оплату труды, которые могут быть непосредственно отнесены к предоставлению доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети;

Вм - прямые материальные расходы, связанные с приобретением и использованием материалов, запасных частей, комплектующих изделий и других материалов, которые могут быть непосредственно отнесены к предоставлению доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети;

Ві - прочие прямые расходы, которые могут быть непосредственно отнесены к предоставлению доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети;

- количество заказчиков, которые используют одну и ту же инфраструктуру домовой распределительной сети;

Кзп - коэффициент снижения размера периодической платы, который применяется в случае предоставления телекоммуникационных услуг в поселках и селах или на депрессивных территориях, - 0,95; предоставления исключительно общедоступных телекоммуникационных услуг - 0,9.

Размер периодической платы (на месяц за дом) не может превышать:

для домов до 100 квартир - 2 % размера МЗП (83.46 грн в 2019 году);

для домов от 101 до 160 квартир - 3 % размера МЗП (125.19 грн в 2019 году);

для домов от 161 квартиры и больше - 5 % размера МЗП (208.65 грн в 2019 году).

Услуга транзита кабельных линий в инфраструктуре домовой распределительной сети не оказывается.

Размер платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети должен быть постоянным и не может изменяться в течение 1 года со дня заключения договора по доступу.

Основанием для пересмотра размера платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети является изменение размера составных дополнительных расходов, а также количества заказчиков, использующих одну и ту же инфраструктуру объекта.

Определено, что заказчик вносит единовременную плату в течение 15 рабочих дней со дня получения письменной информации о принятии решения собственником о выдаче технических условий по доступу к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети и счета на оплату.

Периодическая плата будет платиться в соответствии с условиями договора по доступу, но не позже последнего числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Также в приказе определены перечни работ, которые должны быть учтены при расчете единовременной и периодической платы за доступ к элементам инфраструктуры домовой распределительной сети.

Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

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