Около 18:00 во вторник, 19 февраля, в Полтавской области на 188 километре трассы Киев - Харьков перевернулся микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. Авария произошла вблизи села Пышное.

"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Кроме того, два человека, в том числе водитель, находятся в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Фото: pl.npu.gov.ua

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