Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за декабрь 2018 года составил 9095 гривен 46 копеек, а за 2018 год в сумме 7810 гривен 88 копеек.

Этот показатель, определенный Пенсионным фондом Украины, будет применяться в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для исчисления пенсии, пишет Лига.

В Законе также установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы стали больше отдавать денег на благотворительность.

Также читайте о том, что в 2018 году цены на одежду и транспорт упали, на продукты и коммуналку - выросли.