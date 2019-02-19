Во вторник, 19 февраля, возле села Процив под Борисполем в Киевской области произошло ДТП. Разбились 26-летний водитель и 24-летний пассажир. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области. В полицию позвонил свидетель аварии.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет со скользкой дороги, после чего врезался в дерево. На месте происшествия работали сотрудники следственного управления Киевской области, группа реагирования патрульной полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть осмотрительными и осторожными, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве возле Жулянского моста грузовик влетел в Chery, попавший в "мертвую зону". Chery пытался обогнать грузовой автомобиль и перестроиться в один ряд с ним.

Отметим, что в Киеве супружеская пара устроила тройное ДТП, пытаясь уйти от погони полицейских.