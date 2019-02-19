Прокуратура АР Крым начала уголовное расследование по статье о госизмене в связи с земельной сделкой, которую провел в Крыму посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Об этом известный юрист и экс-заместитель главы АП Украины Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"После принятого по нашему заявлению решения Голосеевского суда Киева, прокуратура АРК все-таки начала уголовное расследование по статье 111 УК "Государственная измена" связи с земельной сделкой, которую провел в оккупированном Крыму посол Украины в Канаде Шевченко", - сообщил Портнов.

Он напомнил, что "позиционирующий себя украинским патриотом функционер, заверил у подчиненного себе же консула в Канаде доверенность, которой уполномочил своего личного помощника продать принадлежащую ему в Крыму землю по российским законам на российском нотариальном бланке и за российские рубли".

"Учитывая, что фигурант попытался сначала замолчать скандал, а потом отрицать, мы будем продолжать уделять ему ежедневное внимание вплоть до его увольнения и привлечения за государственную измену, делать токсичным и очень популярным", - резюмировал Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Ранее "Страна" сообщала, что назначенный Порошенко посол Шевченко продал землю в Крыму по российским законам.

Также мы писали о том, что Портнов просит суд и прокуратуру проверить этот инцидент.