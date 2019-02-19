Четверых человек, попавших под лавину в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, удалось извлечь на поверхность. Об этом сообщает интернет-портал швейцарской газеты "24 ер". Его цитирует Интерфакс.

О состоянии спасенных пока не сообщается. Под лавиной, сошедшей во вторник в районе Кран-Монтаны, оказались погребенными от 10 до 12 человек.

Не исключено, что это число может увеличиться. На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. В связи с непогодой по всей Закарпатской области работают пункты обогрева.

Отметим, что в воскресенье, 17 февраля на Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли заблудившуюся туристку из Днепра. Она потерялась в горах накануне.