Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о плюсах системы здравоохранения Испании в надежде адаптировать лучшие практики, которые могли бы работать в Украине. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

"Одна из наиболее эффективных и качественных систем здравоохранения работает в Испании", - отметила Супрун. В доказательство своих слов глава ведомства привела несколько примеров:

ожидаемая продолжительность жизни в Испании на 2,7 года дольше, чем в среднем в странах ЕС;

клинические результаты на том же уровне, что и в Швеции, Франции и Германии (в частности, выживание после рака);

в стране самая низкая количество коек на душу населения в Европе — показатель эффективности профилактики и своевременного выявления и лечения болезней;

Испания — лидер по количеству случаев, решаемых на уровне первичной помощи-это 94% от всех обращений;

система опирается на ИТ — информация о пациентах и назначения хранится в базе данных. 97% всех клинических записей — электронные.

"Конституция Испании 1978 года гарантирует всем гражданам медицинскую помощь и здравоохранение. До 2015 года услугами системы здравоохранения могли пользоваться все резиденты Испании: наемные работники, иностранные студенты до 26 лет и физические лица-предприниматели и их дети. Впоследствии к ним добавили нелегальных мигрантов и иностранцев, не являющихся резидентами Испании", - написала она.

Кроме того, чиновница отметила, что резиденты Испании платят налоги, которые идут в бюджет автономии. "Налоговые поступления дают 94% денег на здравоохранение, а остальные составляют профсоюзные взносы и плата за госслужащих. Правительство также частично финансирует здравоохранение в автономиях, пропорционально их населения и потребностей. Лечение полностью покрывается универсальной страховкой, в том числе стоматологические услуги для взрослых", - подчеркнула Супрун.

В то же время министр отметила, что не все хорошо даже в системе здравоохранения Испании. По ее словам, из-за высокого уровня безработицы и роста количества граждан пенсионного возраста на медицинские цели выделяется меньше средств, чем должно.



"Расходы на медицину растут по мере развития и распространения новых технологий, процедур и лекарств. Экономический рост отстает, поэтому для страны медицина становится все дороже. Эта проблема касается большинства стран", - отметила она. Кроме того, иногда приходится ждать приема врача до трех месяцев, и с каждым годом время ожидания все увеличивается.



Тем не менее, Супрун написала, что у Украины есть чему поучиться у испанских коллег. По ее мнению, необходимо изменить систему финансирования, чтобы государство могло не только гарантировать каждому украинцы базовые медицинские услуги, но и рационально использовать налоги, чтобы на самом деле их обеспечить. Также министр рекомендует внедрить современную электронную систему охраны здоровья. "Информация о финансировании системы должна быть прозрачной и открытой. Вся медицинская документация также будет вестись в электронном формате. Уже в этом году планируем запустить в работу электронные медицинские карты и рецепты".

Перед этим Ульяна Супрун объяснила украинцам, как и почему им полезно становиться донорами крови.

Также сообщалось, что Супрун объяснила украинцам, что детям с кашлем и насморком можно ходить в школу.