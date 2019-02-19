Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно опубликовала интересное фото с дочерью Евой в одинаковых шляпах, записала редкое видео с малышкой. Судя по подписи к ролику, артистка с ребенком улетели на отдых. Видео Лобода опубликовала в своем Instagram.

На кадрах видно, как Светлана Лобода со старшей дочерью Евой обсуждают свой перелет и предстоящий отдых. В какой-то момент девочка просит снять с себя шапку, однако ее мама объясняет, что лучше находится в головном уборе, потому что на улице прохладно. Затем певица интересуется, любит ли ее Ева и просит у дочки "быстрый цём". Милое видео набрало уже полмиллиона просмотров.

"После событий в октябре 2018 я дала себе слово отдыхать с моими девочками чаще... мы так счастливы вместе...всем добра", - подписала видео артистка. Вероятно, Светлана намекнула на срочной операции на почках и перенесенном стрессе. Эти события как раз пришлись на октябрь 2018 года.

Отметим, что 36-летняя певица часто проводит время с Евой. Они вместе отдыхали на Мальдивских островах. Лобода релаксировала и занималась растяжкой, а 7-летняя Ева позировала в цветастом купальнике с попугаями и пиратской косынкой. Девочка стояла на белоснежном песке на фоне океана и выглядела счастливой.