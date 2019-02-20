Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию.

Мероприятие традиционно начнется в 12 часов по Москве (в 11 по Киеву). Такое время выбирается для удобства российских граждан - чтобы жители всех регионов имели возможность послушать обращение в прямом эфире (жители первого часового пояса - Петропавловска-Камчатского - в 21 час).

Федеральное собрание - это двухпалатный парламент России, состоящий из Государственной Думы и Совета Федерации. Впрочем, послушать речь президента РФ традиционно приглашается также члены правительства, высших судов, генеральный прокурор, руководители Следственного комитета, Центризбиркома, Счетной палаты, мэр Москвы, главы основных конфессий.

В обращении Федеральному собранию Путин, как правило, определяет российским руководителям и озвучивает гражданам ключевые направления, в рамках которых государство будет двигаться в обозримой перспективе.

Нынешнее обращение станет для Путина пятнадцатым по счету. Самым резонансным можно считать прошлогоднюю речь российского президента. С цитатами главы РФ на передовицах на следующий день вышли передовицы ведущих мировых СМИ, включая американские.

Дело в том, что "фишкой" того обращения Владимира Путина стала презентация нового вооружения. Речь шла об оборудовании существующих российских ракет системами преодоления ПРО. Также Путин показал запуски двух новых ракетных систем - новой межконтинентальной ракеты "Сармат", которая превосходит советскую "Сатану" и новой крылатой ракеты "глобальной дальности", которая, по утверждению президента РФ, благодаря маневру обходит любую ПРО.

Что касается прогнозов на обращение Путина к Федеральному собранию 2019 года, здесь эксперты склоняются к мнению, что будет затронута тесной интеграции России и Беларуси - возможном объединении стран в союзное государство. Также ожидается, что президент РФ коснется темы Курильских островов, касательно которых у РФ и Японией в последнее время возобновились жаркие споры.

Относительно внутренней российской повестки ожидается, что Путин будет говорить о своем "детище" - 12 национальных проектах (здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура) и дорожных картах для их реализации. На проекты планируется потратить 25 триллионов рублей.

Видеотрансляцию обращения Путина можно смотреть в прямом эфире на видео, приведенном ниже.

"Это послание направлено на вопросы нашего внутреннего, экономического, социального развития и будет касаться национальных проектов", - начал Путин.

"Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, так не получится - здесь не получится - с такими настроениями к снаряду лучше не подходить и сразу уходить. Мы не должны ждать пришествия коммунизма и улучшать жизнь сейчас. Такой тон должно создавать правительство Российской Федерации", - сказал президент РФ.