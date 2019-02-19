В Закарпатской области в селе Ольховица одно из деревьев упало на 17-летнего местного жителя во время пилки древесины, что привело к смерти парня. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Поступило сообщение 18 февраля в 15.44 от врача детской областной клинической больницы в Мукачево о том, что был госпитализирован 17-летний парень с травмами, полученными в результате падения на него дерева", - сказано в сообщении.

По данным местных изданий, на голову парню упала сухая ветка, а деревья он пилил бензопилой.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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