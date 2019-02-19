В Федерации фехтования Франции признали поединки на световых мечах из "Звездных войн" официальным видом спорта. В качестве оружия в них используются поликарбонатные копии мечей кинематографических персонажей "ситхов и джедаев". Как и в фильмах Джорджа Лукаса, они светятся и издают характерное жужжание при ударах.

Правила такие: участники сражаются внутри очерченного на полу круга. За попадание по кистям рук присуждают одно очко, в остальную часть руки или по ногам - три очка, а в голову и туловище - пять очков. Побеждает тот, кто первым наберет 15 баллов.

Таким образом в федерации хотят привлечь к соревнованиям подростков, которые мало занимаются спортом.

Фото: Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA

Видео: youtube.com/TIME

Как сообщала "Страна", создателя "Звездных войн" Лукаса признали самой богатой знаменитостью США в 2018 году.

Отметим, что в январе на выставке в Лас-Вегасе показали световые мечи джедаев из "Звездных войн", которые выдерживают 6 часов боя.