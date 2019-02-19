К концу этой недели на территорию Украины придет похолодание. Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook Наталья Диденко

Как написала Диденко, 22 февраля гражданам страны стоит отвыкнуть от тепла и приготовиться к похолоданию и умеренным морозам. Также синоптик отметила, что информация по поводу осадков будет сообщаться "постепенно в ежедневных прогнозах", добавив, что ей "есть о чем рассказать".

Напомним, до этого Диденко озвучила погоду в День памяти Небесной сотни в среду, 20 февраля. По ее словам, в этот день в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце облаками, а в Киеве пройдет небольшой дождь.

Также мы писали, что весна в Киеве сменится морозом. К среде, 20 февраля, воздух прогреется до +7. Но уже 22 и 23 февраля столицу вновь накроет похолодание, а днем вернутся морозы.