Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, который в мае может встретиться в бое с россиянином Александром Поветкиным, опубликовал фото сытного ужина на своей странице в Instagram.

На первом снимке украинский тяжеловес, одетый в кожаную куртку и шляпу, держит в руках глубокую тарелку с варениками. На втором снимке - сытый и довольный спортсмен стоит уже с пустым блюдом.

"Prepare for..." (подготовка к...), - подписал фото спортсмен с тонким намеком на хевивейт.

В комментариях к фото фанаты спортсмена предположили, что спортсмен набирает вес перед встречей с Поветкиным и предположили, что вареники с вишней в качестве начинки.

"Усик красавчик", "Наш козак", "Дон, просто дон", "Переход в тяжелый вес", "Украинская мафия", "А борщ", "Пухлым будешь", "Нужные углеводики", "Ложку тоже съел ?", - комментируют юзеры.

Фото: instagram.com/usykaa

Отметим, что бой с Поветкиным станет дебютом в супертяжелом весе для Усика, который собрал все чемпионские пояса в первом тяжелом весе. В то же время Александр Поветкин в своем последнем поединке уступил Энтони Джошуа.

Напомним, ранее промоутер Александр Красюк объявил, что Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе.