20 февраля состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy S10. Компания представит три новинки: самую бюджетную из них Samsung Galaxy S10e, среднюю по цене Samsung Galaxy S10 и премиум вариант Samsung Galaxy S10 Plus. Основные фишки нового поколения смартфонов Samsung - тонкие рамки, фронтальная камера, интегрипованная в рабочую часть экрана, сканер отпечатков и возможность использовать смартфон для беспроводной зарядки других гаджетов.

"Страна" будет вести онлайн-трансляцию презентации, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.

А пока мы собрали информацию о том, что известно о новом флагмане Samsung, перед мероприятием в Сан-Франциске. Кстати, в этом году Samsung решил оторваться от основных конкурентов, которые готовят новинки для выставки MWC (25-28 февраля). В компании полагают, что это даст преимущество. Впрочем неожиданно еще один производитель, Xiaomi, презентовал свой флагман Mi 9 20 февраля.

Особенности устройства

Дисплей займет как минимум 93% всей лицевой панели смартфона. Журналисты допускают, что будет использована технология гибкого дисплея, о разработке которого в Самсунг говорят уже давно.

Камера Samsung Galaxy S10 сможет снимать видео в формате 4K и получит оптическую стабилизацию.

В качестве процессора, скорее всего, будет Qualcomm Snapdragon 855. Известно, что Samsung Galaxy S10 будет поддерживать сети поколения 5G. Эта сеть позволяет передавать данные с максимальной задержкой в 1 миллисекунду на скорости от 15 ГБ/сек. Правда, будет ли доступна эта функция в моделях, представленных 20 февраля, или ее добавят позже, пока неизвестна.

Уже продолжительное время специалисты Samsung работают над внедрением сканера отпечатка пальца в дисплей устройства. В Galaxy S10 датчик расположен под экраном.

Также, есть информация о том, что под дисплеем будут спрятаны динамики. При этом, максимальная громкость устройства пострадать не должна.

Телефон сможет служить портативным аккумулятором для других совместимых со смартфоном устройств. Зарядка будет проходить беспроводным способом.

Технические характеристики

Samsung Galaxy S10e младший брат в новой линейке оснащен плоским экраном с матрицей SuperAMOLED. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Память: ОЗУ 6 Гб/8 Гб; внутренняя память: 128 Гб/256 Гб. Фронтальная камера: одиночная, 10 Мп, с возможностью записать видео 4K. Основная: двойная тыльная зум-камера. Емкость батареи: 3100 мАч.

Модель будет доступна в четырех расцветках: желтой, зеленой, белой и черной. Позже может добавиться и синяя.

Ожидается, что новинка будет конкурировать с iPhone XR.

Samsung Galaxy S10 Стандартная версия получит загнутый 6,1-дюймовый экран, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 6. Его ОЗУ: 6 Гб/8 Гб. Внутренняя память: 128 Гб/512 Гб.

Фронтальная камера: одиночная, 10 Мп f/1,9, запись видео 4K. Основная: тройная тыльная зум-камера 12 Мп f/2,4 OIS+12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS+16 Мп f/2,2.

Смартфон оснащен функцией отпечатка пальца, сенсор встроен в экран. Емкость батареи 3400 мАч. Цветовая палитра: белый, черный и зеленый.

Samsung Galaxy S10+

У самого дорого варианта 6,3-дюймовый экран с защитным стеклом Gorilla Glass 6. ОЗУ: 6 Гб/8 Гб/12 Гб. Внутренняя память: 128 Гб/512 Гб/ 1Тб.

Фронтальная камера: двойная 10 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2, автофокусировка Dual Pixel, запись видео 4K. Основная: тройная тыльная зум-камера 12 Мп f/2,4 OIS + 12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS + 16 Мп f/2,2.

Встроенный в экран сенсор отпечатка пальца. Батарея: 4100 мАч. Он будет доступен в белом, черном и зеленом цветах. Кроме того, будет выпущена лимитированная серия в керамическом корпусе.

Samsung Galaxy S10 цена

В продажу новые смартфоны поступят с 8 марта. Ожидаемая стоимость от $850 до $1 690 в зависимости от модели. Самый дорогой вариант - Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе.