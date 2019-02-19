Во вторник, 19 февраля, около 35 израильтян, прибывших в Киев утренним рейсом компании "Эль-Аль" не прошли паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Об этом говорится на Фейсбук-странице пользователя Edward Doks.

Среди тех, кого не допустили в Украину, оказался и Йохай Даган – гид, сопровождавший группу религиозных израильтян, приехавших поклониться могилам еврейских праведников.

"Экскурсовода с деньгами на питание и отели депортируют в Израиль! А также ещё 16 израильтян. Более 35 пассажиров удерживали более 4 часов.

Израильтяне массово сдают билеты. Кому понадобилось убивать туризм в Украину накануне сезона???"- говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/edward.doks

Как сообщала "Страна", в Киеве изменили ставки туристического сбора для украинцев и гостей столицы из-за рубежа.

Отметим, что СМИ Израиля узнали про нацистскую свастику в киевском ТЦ.