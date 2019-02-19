В аэропорту Борисполя не пустили в Украину 35 израильских туристов, их экскурсовода депортируют
Во вторник, 19 февраля, около 35 израильтян, прибывших в Киев утренним рейсом компании "Эль-Аль" не прошли паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Об этом говорится на Фейсбук-странице пользователя Edward Doks.
Среди тех, кого не допустили в Украину, оказался и Йохай Даган – гид, сопровождавший группу религиозных израильтян, приехавших поклониться могилам еврейских праведников.
"Экскурсовода с деньгами на питание и отели депортируют в Израиль! А также ещё 16 израильтян. Более 35 пассажиров удерживали более 4 часов.
Израильтяне массово сдают билеты. Кому понадобилось убивать туризм в Украину накануне сезона???"- говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/edward.doks
Как сообщала "Страна", в Киеве изменили ставки туристического сбора для украинцев и гостей столицы из-за рубежа.
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