Сегодня, 19 февраля, безналичный курс доллара потерял 3 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,14-27,16 грн./$ из-за продажи выручки экспортерами. Об этом пишет UBR.ua.

Бизнесу была нужна гривна для уплаты налогов, потому он активно распродавал свои валютные запасы. Обязательной продажи 50% выручки сегодня не было, экспортеры не получили платежи за понедельник из-за выходного в США и неработающих американских банков.

"После нескольких дней вялой торговли, безналичный рынок действительно ожил. Объемы торгов увеличились в разы, и активнее шли покупки-продажи. Главным образом, благодаря бюджетному периоду", — объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По словам казначеев, Нацбанк сегодня скупал доллар по 27,17 грн./$, и приобрел до $10 млн. "Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали ситуативные дисбалансы спроса и предложения с небольшим преобладанием второго в результате несимметричной рабочей недели в Украине и США. А также завершение периода бюджетных платежей, завтрашние расчеты участников аукциона ОВГЗ и снижение уровня гривневой ликвидности", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря безналичным тенденциям, немного подешевел наличный доллар. "Наличный рынок открылся котировками 27,10-27,13 грн./$, к середине они снизились до 27,05-27,10 грн./$", - уточнил Куринной.

Финансисты дают разные прогнозы на завтра, но большинство высказывается в пользу укрепления гривны. Бизнес получит валютную выручку за понедельник и будет активно ее конвертировать под дальнейшую уплату налогов. "Межбанковская торговля будет начинаться достаточно широко - 27,12-27,18 грн./$. После чего, думаю, курс будет двигаться к отметке 27,10 грн./$", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что на межбанке доллар продолжил свое снижение.

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